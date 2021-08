Kommt Nalic nach Fürth?

Die SpVgg Greuther Fürth könnte in Kürze noch auf dem Transfermarkt nachlegen. Wie das schwedische Portal ‚fotbolldirekt.se‘ berichtet, haben die Kleeblätter ein Angebot über umgerechnet 440.000 Euro für Adi Nalic von Malmö FF abgegeben. Die Schweden wollen dem Bericht zufolge allerdings eine Ablöse von einer Million Euro einstreichen.

Auch der Hamburger SV und Schalke 04 scheinen Interesse am 1,90 Meter großen Offensivspieler zu haben. In der laufenden Spielzeit kam Nalic 15 Mal für Malmö zum Einsatz und steuerte drei Tore und drei Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei. In den Qualifikationsspielen zur Champions League gelang ihm ein Assist in fünf Partien.