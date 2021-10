Newcastle trennt sich von Bruce

Steve Bruce ist nicht länger Coach von Newcastle United. Wie der englische Erstligist bekanntgibt, hat man sich einvernehmlich getrennt. „Ich bin jedem dankbar, der Newcastle United eng verbunden ist, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, diesen einzigartigen Klub zu trainieren“, findet der 60-Jährige zum Abschied versöhnliche Worte.

Der Übungsleiter hatte nach dem Verkauf des Vereins an ein saudi-arabisches Konsortium keine Rückendeckung mehr von der Vereinsführung. Als Interimstrainer übernimmt nun Graeme Jones. Die Suche nach einem langfristigen Nachfolger ist aber längst im Gange. Drei Trainer befinden sich Medienberichten zufolge in der engeren Auswahl.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.