United-Talent Mejbri zu Piqué-Klub?

Der spanische Zweitligaaufsteiger FC Andorra bastelt an einem Transfercoup. Der Klub, dessen Besitzer Barça-Profi Gerard Piqué ist, hat Manchester United eine Leihe von Offensivtalent Hannibal Mejbri (19) vorgeschlagen, berichtet die ‚L’Équipe‘. Zudem soll eine Kaufoption von 25 Millionen Euro Teil des Deals sein, die verpflichtend wäre, sollte Andorra der Aufstieg in La Liga gelingen.

Bei den Red Devils wartet Mejbri noch auf seinen großen Durchbruch. Der offensive Mittelfeldspieler durfte bislang erst dreimal für die Profis ran. Zumeist kommt der 16-fache tunesische Nationalspieler in Uniteds U21 zum Einsatz. Noch vor rund drei Jahren zahlte United für Mejbri zehn Millionen Euro an die AS Monaco.