Volland im Fokus: Bedient sich Union doppelt bei Monaco?

Nach den Verpflichtungen von David Datro Fofana (20) und Mikkel Kaufmann (22) ist Union Berlin mit den Planungen für den Angriff noch nicht fertig. Denn neben den beiden jüngeren und unerfahrenen Kräften wollen die Berliner noch eine international erfahrenere Kraft an Bord holen. ‚Sky‘ zufolge befassen sich die Köpenicker intensiv mit der Personalie Kevin Volland.

Laut dem Bezahlsender laufen derzeit konkrete Gespräche zwischen Union und der AS Monaco. Dort steht Volland noch bis 2024 unter Vertrag. Im Raum stehen sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse für den 30-Jährigen. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der ehemalige Bundesliga-Profi mehrmals von Verletzungen ausgebremst und verlor seinen Stammplatz. Am Ende standen sechs Treffer und drei Assists in 24 Einsätzen zu Buche.

Ein konkretes Angebot hat Union laut ‚Sky‘ nicht eingereicht, zudem existiert Konkurrenz aus der Bundesliga. Auch der VfL Wolfsburg beschäftigt sich dem Bericht zufolge mit Volland. Das Interesse der Wölfe scheint derzeit aber nicht so heiß zu sein, wie das aus Berlin.

Kommt auch Jakobs?

Des Weiteren wird auch der Name von Linksverteidiger Ismail Jakobs an der Alten Försterei diskutiert. Auch hier fanden konkrete Gespräche zwischen Union und Monaco statt. Laut ‚Sky‘ ist der ehemalige Köln-Profi die Alternativlösung, sollte sich der Deal für Wunschkandidat Robin Gosens (29) endgültig zerschlagen.

Für Jakobs, der noch einen gültigen Vertrag bis 2026 besitzt, wären dem Vernehmen nach zehn bis zwölf Millionen Euro Ablöse fällig. 2021 war der Linksfuß für 6,5 Millionen Euro von Köln ins Fürstentum gewechselt. Seitdem bestritt er 80 Pflichtspiele für die Monegassen.