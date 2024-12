FC Bayern: Eberl kommentiert Mudryk-Gerüchte

Der Name Mykhaylo Mudryk wurde gestern nach der Partie von Shakhtar Donetsk gegen den FC Bayern München (1:5) in Gelsenkirchen diskutiert. Angesprochen darauf, ob der 23-Jährige vom FC Chelsea ein Thema bei den Bayern sei, erklärte sich Sportvorstand Max Eberl in der Mixedzone: „Er ist ein herausragender Spieler. Er hat bis 2031 Vertrag in Chelsea und hat sehr viel Geld gekostet. Wir beobachten natürlich den Markt, natürlich ist Mudryk ein herausragender Spieler. Aber momentan ist das nur ein Gerücht.“

Der Ukrainer war schon einmal ein Thema beim deutschen Rekordmeister, der sich am Deadline Day des letztjährigen Winter-Transferfensters aber dann für den vorgezogenen Transfer von Bryan Zaragoza (23) an die Säbener Straße entschied. Mudryk war im Januar 2023 für 70 Millionen Euro von Donetsk nach London gewechselt und besitzt bei den Blues einen Vertrag bis 2031.