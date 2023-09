Rodri über Saudi-Transfers: „Völlig verständlich“

Mittelfeldstar Rodri bringt Verständnis für jene Spieler auf, die sich mit viel Geld nach Saudi-Arabien locken lassen. „Offensichtlich kapituliert der europäische Fußball in dieser Situation und es ist eine ganz individuelle Entscheidung der Spieler, in diese Liga zu gehen“, so der 27-jährige Spanier in Diensten von Manchester City gegenüber dem Radiosender ‚Cadena SER‘.

„Angesichts der Gelbeträge“ sei es „völlig verständlich“ nach Saudi-Arabien zu gehen, betont Rodri. Zuletzt sorgte sein junger Landsmann Gabri Veiga (21) für Aufsehen, als er sich im Frühstadium der Karriere für einen Wechsel zu Al Ahli und gegen den Transfer zu einem europäischen Topklub entschied. Rodri ist sich aber sicher, dass man diese für Fußball-Europa gefährliche Situation „unter Kontrolle bringen“ wird.