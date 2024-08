Lautern: Opoku reagiert auf Wechselgerüchte

Aaron Opoku (25) will beim 1. FC Kaiserslautern bleiben. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt der Außenstürmer, dass er den Zweitligisten in diesem Sommer nicht verlassen will. Opoku sagt: „Ich habe schon viel gehört und es wurde viel erzählt. Ich habe auch hier mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich werde definitiv noch hier sein. Und was die Zukunft betrifft, die kann ich nicht vorhersehen. Ich lasse alles auf mich zukommen.“

Der 25-Jährige war vor zwei Jahren für 200.000 Euro vom Hamburger SV zu den Roten Teufeln gewechselt. Er kam in 47 Pflichtspielen auf fünf Tore und lieferte sechs Vorlagen. Das laufende Transferfenster wäre die vorletzte Gelegenheit für den FCK, eine Ablöse für den Offensivmann zu generieren, da dieser sich im letzten Jahr seines bis 2025 datierten Vertrags befindet.