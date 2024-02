Hübers zurück im Mannschaftstraining

Innenverteidiger Timo Hübers vom 1. FC Köln ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Hübers war am vergangenen Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (1:1) aufgrund einer Erkältung ausgefallen.

Der 27-Jährige ist in der Abwehrkette der Geißböcke ein wichtiger Baustein. In 20 von 21 möglichen Spielen stand Hübers von Beginn an auf dem Platz. Am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den SV Werder wäre sein Mitwirken von großer Bedeutung, vor allem da Jeff Chabot gelbgesperrt fehlen wird.