60 Millionen: ManCity will noch einen neuen Sechser

Die winterliche Transfer-Offensive hat Manchester City bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht, erst am gestrigen Sonntag verloren Pep Guardiola und Co. mit 1:5 beim FC Arsenal. Die Skyblues wollen darauf offenbar mit dem nächsten Transfer reagieren. Ein neuer Sechser soll her.

Wie ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, beschäftigt sich ManCity mit der Verpflichtung von Nico González vom FC Porto. Beide Vereine befinden sich zurzeit in Gesprächen. Ob die Verhandlungen ein fruchtbares Ende nehmen, sei völlig offen.

Fabrizio Romano berichtet darüber hinaus, dass Porto auf die vertraglich festgelegte Ausstiegklausel in Höhe von 60 Millionen Euro besteht. Eine Übereinkunft mit der Spielerseite zu erzielen, sei hingegen kein Problem.

González stammt aus der Jugend des FC Barcelona und war 2023 für 8,5 Millionen Euro zu Porto gewechselt. Dort entwickelte sich der 23-jährige Spanier prächtig und ist mit sieben Toren und sechs Vorlagen in 29 Pflichtspiel-Einsätzen einer der Leistungsträger bei den Portugiesen. In Manchester könnte er den Kaderplatz des schwer am Kreuzband verletzten Rodri (28) einnehmen.