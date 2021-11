Hummels-Ersatz: Zagadou meldet sich zurück

Dan-Axel Zagadou hat seine Muskelverletzung gerade rechtzeitig auskuriert. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wird der französische Innenverteidiger beim Champions League-Spiel am Mittwoch gegen Sporting Lissabon (21 Uhr) zum Kader gehören.

Gut möglich, dass Zagadou dabei direkt in der Startaufstellung stehen wird, da Mats Hummels eine Rotsperre absitzen muss. Der 22-Jährige kommt in der laufenden Saison auf lediglich einen vierminütigen Kurzeinsatz bei den Profis. Am vergangenen Samstag stand der Verteidiger aber bei der zweiten Mannschaft gegen den Hallescher FC (2:1) auf dem Platz und gab im Anschluss grünes Licht für Lissabon.