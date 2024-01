Neuer Stürmer: Wolfsburg noch bei Mir im Rennen?

Der VfL Wolfsburg hat die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Rafa Mir offenbar noch nicht aufgegeben. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, zählen die Niedersachsen neben dem FC Turin und Trabzonspor zu den Interessenten am Stürmer des FC Sevilla. Der 26-Jährige wird sich in den nächsten Stunden für einen der Vereine entscheiden, so der Transfermarkt-Insider weiter.

Mir war im Sommer 2021 für 16 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers nach Andalusien gewechselt, spielt dort aktuell aber nur eine untergeordnete Rolle. In da Liga kommt der ehemalige spanische U21-Nationalspieler in der laufenden Saison auf nur zwei Tore.