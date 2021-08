Coutinho am Bahnsteig | Kane stinksauer

Benzema winkt Verlängerung

Karim Benzema befindet sich mit seinen 33 Jahren noch immer in der Riege der internationalen Topstürmer. Jüngster Beleg: Ein Doppelpack beim La Liga-Auftakt gegen Deportivo Alavés (4:1). Zwei Dinge stehen nun auf der Agenda des Goalgetters von Real Madrid. „Torjägerkrone und Verlängerung“, titelt die ‚as‘. Benzemas Vertrag läuft nur noch ein Jahr, Klärungsbedarf ist also durchaus vorhanden. Den wollen die Königlichen der Fachzeitung zufolge bald ausräumen.

Coutinho steht am Bahnsteig

Was wird aus Philippe Coutinho (29)? Diese Frage wird der Brasilianer aktuell wohl selbst nicht beantworten können. Stimmen die Konditionen, würde sich der FC Barcelona kaum gegen einen Verkauf stemmen. Wenn nicht, könnte die Zusammenarbeit doch noch für eine weitere Spielzeit fortgesetzt werden. Coutinho wartet auf den „letzten Zug“, fasst die ‚Mundo Deportivo‘ die Situation zusammen.

Kane zürnt

Harry Kane (28) scheint der große Verlierer dieser Transferperiode zu werden. Tottenham Hotspur will den Angreifer, der unbedingt den nächsten Schritt machen will, zwei Wochen vor Torschluss nicht mehr gehen lassen – selbst wenn Manchester City die Ablöseforderung von umgerechnet 190 Millionen Euro erfüllen würde. Die ‚Daily Mail‘ widmet sich in ihrer heutigen Ausgabe „Harrys Wut“. Der Torjäger fühle sich von seinem Verein „im Stich gelassen“.