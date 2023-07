Al Ahli macht Firmino-Transfer perfekt

Saudi-Arabien kann den nächsten Topspieler in der Pro League begrüßen. Roberto Firmino wechselt ablösefrei zu Al Ahli. Dort unterschreibt der 31-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2026. Beim Wüstenklub wird der Brasilianer künftig an der Seite von Ex-Chelsea-Keeper Edouard Mendy spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Duo soll den Double-Sieger von 2016 zu altem Glanz führen. In der Saison 2021/22 stieg Al Ahli in die zweite Liga ab. Der Klub schaffte aber den sofortigen Wiederaufstieg und wird ab dem 23. August nach einjähriger Abstinenz wieder in der ersten Liga an den Start gehen.

Lese-Tipp

Thiago lehnt Saudi-Offerte ab

Nach Firmino und Mendy könnten noch weitere Topstars den Weg zum ambitionierten Aufsteiger finden. Weitere Namen, die gehandelt werden: Riyad Mahrez (Manchester City) und Sergio Ramos (Paris St. Germain).