Haaland sagt „ja, aber“ | „Buy Buy Abramovich“

Haalands Bedingung

Die spanische Presse bekommt von Erling Haaland nicht genug. Immer wieder ziert die norwegische Urgewalt die Titelseiten der großen Zeitungen – so auch heute. Die ‚as‘ titelt: „Haaland: Ja, aber nur wenn...“. Was gemeint ist: Der Stürmer würde gerne zu Real Madrid wechseln, allerdings nur unter einer Bedingung: Der Transfer müsste in diesem Sommer über die Bühne gehen. Ein weiteres Jahr wolle Haaland nicht auf Real warten. Die nächste Schlagzeile über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona oder zu Manchester City wird aber wohl nicht lange auf sich warten lassen.

Alles muss raus bei Chelsea

Der FC Chelsea steht offiziell zum Verkauf. Der ‚Daily Mirror‘ verabschiedet den russischen Besitzer Roman Abramovich mit einem Wortspiel: „Buy Buy Roman“. Unklar ist noch, wer die Blues übernehmen wird. Aussichtsreich im Rennen liegt das Duo um den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss und den amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly. „Ein Milliardär-Duo bereitet ein Angebot vor“, schreibt der ‚Mirror‘. Bis 15. März ist Zeit, ein Paket zu schnüren, das Abramovich überzeugt. Dieser will die Gewinne an die Opfer des Ukraine-Krieges spenden. Noble Geste.

Juve jubelt spät

In der Nachspielzeit machte Juventus Turin einen großen Schritt in Richtung Pokalfinale. Durch ein Eigentor von Lorenzo Venuti kam die Alte Dame im Hinspiel beim AC Florenz zu einem Last Minute-Erfolg. „Lila vor Freude“ waren die Weiß-Schwarzen gegen die Violetten nach dem 1:0 laut der ‚Tuttosport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ sieht „immer mehr Allegri“ in der Spielweise. Für den ‚Quotidiano Sportivo‘ ist aber noch lange nichts entschieden: „Es endet hier nicht.“