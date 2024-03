DFB: Rettig kommentiert Uzun-Entscheidung

Andreas Rettig, Geschäftsführer des DFB, hat die Entscheidung von Toptalent Can Uzun (18), künftig für die türkische Nationalmannschaft auflaufen zu wollen, kommentiert. Rettig erklärt gegenüber der ‚Bild‘: „Es ist unsere Aufgabe, um jedes Talent zu kämpfen, es für uns zu begeistern und zu umwerben. Can und sein Vater haben auf uns einen exzellenten Eindruck gemacht. Es schlagen aber zwei Herzen in seiner Brust. Rudi, Toni di Salvo und ich haben gespürt, wie schwer ihm diese Entscheidung fällt. Wir respektieren seine persönliche Wahl und wünschen Can für seinen weiteren Weg viel Erfolg.“

Uzun lief bereits in den Junioren-Auswahlen für die Türkei auf, war jedoch auch für Deutschland spielberechtigt. Am heutigen Montagmorgen entschied sich der gebürtigen Regensburger final gegen die deutsche Nationalmannschaft. Nun wird erwartet, dass der Offensivspieler Teil des türkischen Kaders bei der EM sein wird.