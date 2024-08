Angebot unterbreitet: 50-Millionen-Stürmer für Chelsea?

Die Kommunikation zwischen dem FC Chelsea und Atlético Madrid läuft aktuell auf fast täglicher Basis ab. Derzeit geht es dabei unter anderem um den Transfer von Conor Gallagher (24), der die Londoner verlassen und sich den Rojiblancos anschließen möchte. Die Vereine sind sich mittlerweile einig, die endgültige Bestätigung des Transfers wird zeitnah erwartet. Doch es könnte nicht der einzige Spielerwechsel in diesem Transferfenster zwischen den beiden Vereinen sein.

Den umgekehrten Weg könnte Samuel Omorodion antreten. Die Blues haben nach Informationen von Gianluca Di Marzio ihre Bemühungen um den spanischen Olympiateilnehmer intensiviert. Mit dem Spieler herrscht demzufolge weitestgehend Einigkeit, die Verhandlungen zwischen den Vereinen sind dagegen noch nicht abgeschlossen. Atlético könnte Omorodion womöglich erst ziehen lassen, wenn zusätzlich zu Alexander Sörloth (28), der vom FC Villarreal verpflichtet wurde, noch ein anderer Stürmer an Bord geholt wird. Mit Julián Álvarez (24) von Manchester City hat man den nächsten Neuzugang schon an der Angel.

Spieler werden nicht verrechnet

Chelsea bietet laut Di Marzio aktuell etwa 50 Millionen Euro für Omorodion, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2028 datiert ist. In der vergangenen Saison war der Mittelstürmer an Deportivo Alavés verliehen. Dort erzielte der erst 20-Jährige in 34 Partien acht Treffer und bereitete einen weiteren vor. Aktuell nimmt der Spanier am olympischen Fußballturnier teil, wo er bisher in drei Partien ein Tor verbuchte.

Der Transfer von Omorodion soll unabhängig vom Gallagher-Wechsel zu den Colchoneros abgewickelt werden, die Spieler werden nicht gegeneinander verrechnet. Während der Deal des Engländers kurz vor der Finalisierung steht, wird über Omorodion noch weiter gefeilscht. Die Bemühungen um den Spanier sollen die Londoner laut einem Bericht des ‚Telegraph‘ allerdings nicht davon abhalten, weiter über einen Transfer von Victor Osimhen (25/SSC Neapel) nachzudenken. Auch hier könnte es eine Art Spielertausch geben, da die Italiener wiederum Chelseas Romelu Lukaku (31) für sich gewinnen wollen.