Meffert: „Der HSV ist mein Verein“

Jonas Meffert (30) ist froh, dass er im vergangenen Jahr nicht dem Ruf seines Ex-Trainers Tim Walter gefolgt und vom Hamburger SV nach England zu Hull City gewechselt ist. „Bei der Anfrage ging es um einen längerfristigen Vertrag. Der HSV ist aber mein Verein“, versichert der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Bild‘ und führt aus: „Dadurch, dass sie mir eine Verlängerung um eine Saison angeboten haben, hatte sich das relativiert. Mit dem HSV-Angebot war ich schon im Sommer happy. Es tut mir gut, dass ich nicht überlegen muss, was ich nach der Saison mache. Das hätte mich auf jeden Fall beschäftigt.“

Walter stand für lediglich 18 Spiele beim englischen Zweitligisten an der Seitenlinie, Ende November wurde er vor die Tür gesetzt. In Hamburg sitzt mittlerweile dessen früherer Co-Trainer Merlin Polzin auf dem Cheftrainersessel. Für Meffert die genau richtige Entscheidung: „Er ist mit jedem Spieler gut, das sagt schon was aus. Es ist nicht leicht, aber er hat das nach dem Sprung zum Cheftrainer richtig gut gemacht. Im Umgang mit uns hat er nichts Großes verändert. Er ist der Gleiche geblieben. Aber jeder weiß, er ist jetzt unser Cheftrainer. Und nicht mehr der Co-Trainer.“