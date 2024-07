Hannover löst Börner-Vertrag auf

Hannover 96 und Julian Börner gehen getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der bis 2025 datierte Vertrag vorzeitig aufgelöst. Eigentlich war Börner für die kommende Saison in Hannovers U23-Kader eingeplant. Hintergrund für die nun erfolgte Trennung sind anhaltende Probleme mit dem Sprunggelenk. Der 33-jährige Innenverteidiger bestritt in der abgelaufenen Saison nur vier Einsätze für die 96-Profis. Dreimal lief Börner für das Regionalliga-Team auf, mit dem er dabei auch den Aufstieg in die 3. Liga feierte.

„Mein Ziel ist und bleibt es, dem aktiven Fußball noch nicht ganz Lebewohl zu sagen. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich auf absehbare Zeit das abrufen kann, was ich von mir selber erwarten würde, um die mir zugedachte Rolle bei der U23 auszufüllen“, erklärt Börner, der darüber hinaus betont: „Ich möchte nicht einen der Plätze im Kader blockieren – das würde ich aber, weil es bei mir einfach Zeit brauchen wird, um wieder voll fit werden zu können. Wie lange, das weiß ich eben nicht. So eine Rolle möchte ich nicht einnehmen. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht.“