FC Bayern: Goretzka & Tolisso fehlen in Stuttgart

Bayern-Coach Julian Nagelsmann gehen vor dem heutigen Auswärtsspiel in Stuttgart (18:30 Uhr) die Optionen im defensiven Mittelfeld aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ werden sowohl Leon Goretzka (26) als auch Corentin Tolisso (27) nicht dabei sein. Goretzka plagt sich nach wie vor mit Knieproblemen herum, Tolisso leidet seit dem 2:1-Erfolg gegen Mainz unter muskulären Problemen am Oberschenkel.

Mit Joshua Kimmich (26) sowie Marcel Sabitzer (27) fehlen dem deutschen Rekordmeister auf dieser Position schon seit mehreren Partien zwei weitere Spieler, weshalb Jamal Musiala (18) zuletzt im defensiven Mittelfeld zum Zuge kam. Aufgrund der angespannten personellen Situation könnte in Stuttgart zudem der Spanier Marc Roca (25) erstmals in dieser Bundesliga-Saison in die Startformation rücken.