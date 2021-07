Olympia-Fahrer Brodersen in die J-League

Svend Brodersen kann nach den Olympischen Spielen in Tokio direkt in Japan bleiben. Wie der Yokohama FC verkündet, hat der 24-jährige Torhüter einen Vertrag beim Erstligisten unterschrieben. Brodersens Kontrakt beim FC St. Pauli war jüngst ausgelaufen. Am heutigen Montag wurde zudem bekannt, dass er Teil des Olympia-Aufgebots von Trainer Stefan Kuntz ist.

„Meine Kindheit wurde von der japanischen Kultur durch unter anderem Nintendo, Godzilla, Samurai sowie Fast & Furious stark beeinflusst, deshalb war es mein Traum, eines Tages nach Japan zu gehen. Nun hat sich dieser Traum erfüllt“, erklärt Brodersen.