Conference League: Die Auslosung im Überblick

Nach der Europa League wurde am heutigen Freitag auch das Achtelfinale der UEFA Conference League in Nyon ausgelost. Durch das Ausscheiden des 1. FC Köln in der Gruppenphase ist kein Bundesligist mehr im Wettbewerb vertreten. Diese verbliebenen Mannschaften treffen aufeinander:

AEK Larnaka - West Ham United

AC Florenz - Sivasspor

Lazio Rom - AZ Alkmaar

Lech Posen - Djurgardens IF

FC Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - OGC Nizza

RSC Anderlecht - FC Villarreal

KAA Gent - Basaksehir

