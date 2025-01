Tottenham blitzte bei Bayern ab

Tottenham Hotspur hat sich mit einer Verpflichtung von Daniel Peretz (24) beschäftigt. Das ist einem Bericht des ‚Independent‘ zu entnehmen. Demzufolge hätten die Spurs den Keeper des FC Bayern im Winter gerne an Bord geholt, um auf den Ausfall von Guglielmo Vicario (28) zu reagieren. Ein Engagement scheiterte jedoch aufgrund der Rippenverletzung von Manuel Neuer (38).

Die langjährige Nummer eins fällt seit Anfang Dezember mit einem Rippenbruch aus. In der Zwischenzeit wurde Neuer von Peretz, der im Januar ursprünglich verliehen werden sollte, vertreten. Derweil hat sich der Premier League-Vertreter bereits in Tschechien bedient: Am gestrigen Sonntag wurde die Verpflichtung von Antonín Kinsky (21) offiziell bekanntgegeben.