Lingard auf dem Weg zur Unterschrift

Nach mehr als einem halben Jahr der Vereinslosigkeit hat Jesse Lingard offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der 31-jährige Offensivspieler in einer Instagram-Story mitteilt, befindet er sich auf dem Weg nach Südkorea. Dort wird Lingard dem Vernehmen nach einen Vertrag beim FC Seoul unterschreiben.

Seit seinem Abschied von Nottingham Forest im vergangenen Sommer ist der 32-fache englische Nationalspieler vereinslos. In Seoul winkt ihm einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. In den vergangenen Monaten wurde Lingard mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht: Mögliche Engagements in der MLS, La Liga oder der Saudi Pro League scheiterten allesamt.