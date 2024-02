„Keine gute Sache“: Nächste Zwangspause für Nkunku

Der FC Chelsea muss erneut für längere Zeit auf Christopher Nkunku verzichten. Wie die Blues mitteilen, wird der 26-Jährige sich am morgigen Mittwoch weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Doch schon jetzt ist klar, dass der französische Offensivspieler voraussichtlich bis zu einem Monat ausfällt. „Das ist keine gute Sache für die Mannschaft, für uns“, zeigte sich Trainer Mauricio Pochettino enttäuscht vom erneuten Ausfall des Sommerneuzugangs.

„Es ist schwierig für ihn, denn wir haben beobachtet, wie gut er in der Vorbereitung angekommen ist und wie er sich auf dem Platz und im Training in Amerika schlug, bis er sich die Knieverletzung zuzog“, fuhr der Chelsea-Coach fort, „jetzt sind fast acht Monate vergangen und selbst, als er bereit war, wieder mitzuspielen, war er nicht mehr der gleiche Spieler wie zuvor.“ Nach seiner Knieverletzung konnte Nkunku erst zum Jahreswechsel sein erstes Pflichtspiel für Chelsea bestreiten. Nach insgesamt nur 396 Einsatzminuten steht nun die nächste Verletzungspause an.