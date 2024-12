Zur Winterpause: Die drei besten Stürmer der Bundesliga

Platz 3: Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

Der Aufstieg von Tim Kleindienst ist beeindruckend. Über den 1. FC Heidenheim entwickelte sich der Neuner vom Zweitligatorjäger zum Bundesliga-Topstürmer. Neun Tore und fünf Vorlagen spülen den Angreifer von Borussia Mönchengladbach aufs Treppchen. Dass Kleindienst ein Offenivspieler mit besonderer Präsenz im Strafraum ist, entging auch Julian Nagelsmann nicht.

Der Bundestrainer nominierte Kleindienst für die Nationalmannschaft und der 29-Jährige zahlte es mit zwei Toren (beide beim 7:0 gegen Bosnien) in vier Partien mit dem Adler auf der Brust zurück. Für Gladbach ist Kleindienst inzwischen unverzichtbar. Die Fohlen stehen unter anderem dank seiner Treffer auf Rang acht und mischen mit im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Platz 2: Harry Kane (FC Bayern)

In der Torjägerliste der Bundesliga steht Harry Kane (31) ganz oben. In der FT-Rangliste schafft es der Engländer aber nur auf Platz zwei. 14 Tore in 13 Ligapartien sprechen für sich. Wenn Kane fit ist, bleibt er erster Abnehmer für alles, was im und um den Strafraum herum passiert. Mit sieben Torvorlagen hat sich der 103-fache Nationalspieler aber auch als brillanter Vorarbeiter gezeigt.

Wie wichtig Kane für den Rekordmeister ist, zeigte sich während seiner kurzen Ausfallzeit aufgrund eines Muskelfaserrisses. In der Liga kassierten die Bayern eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05, gegen Bayer Leverkusen (0:1) schied man im DFB-Pokal aus. Ein Glück für die Münchner, dass Kane robust ist und nur sehr selten durch Verletzungen gestoppt wird.

Platz 1: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Ohne Zweifel hat Omar Marmoush einen gigantischen Anteil am Erfolg von Eintracht Frankfurt in der laufenden Saison. Der ägyptische Angreifer erzielte in 15 Spielen 13 Tore und steuerte acht Assists bei. Die anhaltende Topform des 25-Jährigen ist beeindruckend. Nahezu alle europäischen Topklubs stehen inzwischen Schlange.

Interesse zeigen unter anderem der FC Liverpool, Manchester United, Manchester City und der FC Chelsea. Auch der FC Bayern soll sich Marmoush beschäftigen. Derzeit stehen die Zeichen aber auf Verbleib in Frankfurt – zumindest bis zum Ende der Spielzeit. Gut möglich, dass Marmoush dann auch im Abschlussranking der Saison wieder von der Spitze grüßt.

