Zur Winterpause: Die drei besten Flügelstürmer der Bundesliga

Platz 3: Ritsu Doan (SC Freiburg)

Die neue, konstruktivere Spielweise des SCF unter Julian Schuster kommt Doan entgegen. Der Rechtsaußen zeigt sich torgefährlich wie noch nie. Fünf Tore und zwei Assists stehen zu Buche. Wenn der 26-jährige Japaner mit dem Ball am starken linken Fuß nach innen zieht, wird es gefährlich für den Gegner.

Doch auch defensiv ist Doan goldwert für Freiburg. In den vergangenen Jahren verbesserte er sich in der Abwehrarbeit derart, dass er mittlerweile problemlos und erfolgreich die Viererkette zu einem Fünferverbund werden lassen kann. Das verschafft Schuster eine große taktische Flexibilität.

Platz 2: Jamie Gittens (BVB)

Der 20-Jährige hat den Durchbruch bei Borussia Dortmund geschafft. Mehr noch: Gittens ist mittlerweile auch schon der Mann für die wichtigen Tore, bescherte dem BVB mit seinen neun Liga-Scorerpunkten satte acht Punkte.

Gittens’ Dribbel- und Abschlussstärke gepaart mit seinem Tempo machen ihn zu einem der spektakulärsten Spieler der Liga. Das ist auch großen Klubs aus seiner englischen Heimat nicht verborgen geblieben. Genauso wenig wie dem FC Bayern, der schon angeklopft haben soll. Der BVB fordert jedoch satte 100 Millionen Euro Ablöse, heißt es.

Platz 1: Michael Olise (FC Bayern)

Rund die Hälfte des Preises für Gittens zahlten die Bayern im Sommer für Olise an Crystal Palace und wurden nicht enttäuscht. Der 23-jährige Franzose schlug gleich voll ein und zauberte vor allem zum Saisonstart mit Traumtoren und tollem Zusammenspiel mit Harry Kane sowie Jamal Musiala.

Nach einem kleineren Durchhänger zog Olise zuletzt die Zügel wieder an und verabschiedete sich mit 18 Scorerpunkten in allen Wettbewerben in die Winterpause. Im Januar absolviert der linksfüßige Rechtsaußen nun erstmals eine Vorbereitung mit dem Bayern-Team und könnte anschließend nochmal eine Schippe drauflegen.

