Zur Winterpause: Die drei besten Außenverteidiger der Bundesliga

Platz 3: Alejandro Grimaldo (Bayer 04)

Der Linksverteidiger der Leverkusener Doubletruppe ist auch in dieser Saison wieder einer der Besten seines Fachs. Grimaldo überzeugt vor allem offensiv. In nahezu allen wichtigen Statistiken in Ballbesitz gehört der 29-Jährige zu den stärksten Außenverteidigern in Europa.

Nach 25 Pflichtspielen hat der spanische Europameister zudem schon elf Scorerpunkte auf dem Konto. Defensiv hilft dem 1,71-Meter-Mann, dass mit Halbverteidiger Piero Hincapié ein physisches Monster für ihn im Zweifel abräumt.

Platz 2: Alphonso Davies (FC Bayern)

Die Tatsache, dass sein Vertrag am Saisonende ausläuft, scheint Davies zu beflügeln. Nachdem der Kanadier seinen Stammplatz beim FC Bayern in der vergangenen Saison verloren hatte, eroberte er ihn sich unter Neu-Trainer Vincent Kompany eindrucksvoll zurück. Davies dient den Bayern nicht nur als Dampfmacher nach vorne, sondern auch als pfeilschnelle Konterabsicherung nach hinten. Bezeichnend: Bei Bayerns einziger Ligapleite bei Mainz 05 (1:2) fehlte Davies verletzt.

Seine beiden Scorerpunkte zum Hinrundenabschluss gegen RB Leipzig (5:1) hübschen zudem seine Offensivbilanz auf. Dank seiner starken Halbserie riecht es nun doch nach einem besser dotierten Vertrag in München – während auch andere Großkaliber wie Real Madrid, der FC Barcelona oder Manchester United am Stand jetzt im Sommer ablösefreien Davies baggern sollen.

Platz 1: Mitchell Weiser (SV Werder)

Kein anderer nomineller Außenverteidiger hat derart großen Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft wie Weiser in Bremen. Der 30-Jährige ist Werders verkappter Spielmacher auf rechts. In 14 Bundesliga-Partien sammelte er sieben Scorerpunkte, wurde teilweise sogar als Zehner eingesetzt.

Nach vorne hat Weiser dank der Absicherung eines dritten Innenverteidigers ohnehin viele Freiheiten, kann so seine Stärken optimal ausspielen. Ein entscheidendes Puzzleteil für die starke Bremer Saison. Aktuell liegt Werder auf Tabellenplatz sieben.