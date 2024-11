Eindhoven bindet Veerman langfristig

Die PSV Eindhoven hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Joey Veerman (25) vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Wie der niederländische Erstligist verkündet, ist das neue Arbeitspapier des 25-Jährigen bis 2028 datiert. „Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung“, sagt der 16-fache Nationalspieler, der sich derzeit von einer Verletzung erholt.

Veerman hatte sich der PSV 2022 angeschlossen und gewann mit dem Klub in der vergangenen Saison die Eredivisie. Seine Leistungen in Eindhoven machten ihn schließlich zum niederländischen Nationalspieler. In der laufenden Saison sammelte der zentrale Mittelfeldspieler sechs Scorer in sieben Liga-Einsätzen.