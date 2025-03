BVB verkündet bittere Sabitzer-Diagnose

Marcel Sabitzer muss eine Weile kürzertreten. Borussia Dortmund teilt mit, dass sich der zentrale Mittelfeldspieler während der gestrigen 0:2-Pleite gegen RB Leipzig eine Knieverletzung zugezogen hat. Folglich wird er in den kommenden vier Wochen ein Rehatraining absolvieren.

Sabitzer konnte zuletzt nicht an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen, gehörte aber dennoch stets zum erweiterten Stammpersonal in Dortmund. In der laufenden Spielzeit kommt der 30-jährige Österreicher bislang auf 36 Pflichtspiele. Bleibt abzuwarten, ob noch weitere Einsätze hinzukommen.