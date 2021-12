Lamouchi in Gesprächen mit Besiktas

Besiktas könnte auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden sein. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato befindet sich der amtierende türkische Meister in Gesprächen mit Sabri Lamouchi. Der französische Übungsleiter stand zuletzt bis August bei Al-Duhail SC in Katar unter Vertrag.

In der vergangenen Woche hatten Besiktas und Trainer Sergen Yalcin die Beendigung der Zusammenarbeit bekanntgegeben. Nach dem türkischen Double aus Meisterschaft und Pokalsieg im Vorjahr steckt das Team aktuell in einem Formtief. In der Liga ist man auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Nun könnte sich also Lamouchi der Mannschaft annehmen. Zuletzt war auch Daniel Farke mit dem Posten in Verbindung gebracht worden, dieser sagte dem Klub allerdings ab.