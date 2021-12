Wechsel geplatzt: Farke doch nicht zu Besiktas

Daniel Farke wird offenbar doch nicht das vakante Traineramt bei Besiktas übernehmen. Wie ‚Sport1‘ berichtet und damit seine Meldung vom gestrigen Donnerstag revidiert, fanden zwar gute Gespräche zwischen beiden Parteien statt, Farke sehe jedoch ein Engagement mitten in der Saison als „ungünstigen Zeitpunkt“ an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Anfang November stand der 45-Jährige bei Norwich City unter Vertrag, musste den Verein aufgrund der Abstiegssorgen jedoch nach vier Jahren verlassen. Auch Besiktas steckt derzeit in einer sportlichen Krise. Als Tabellenneunter beträgt der Rückstand des amtierenden türkischen Meisters sowie Pokalsiegers auf Tabellenführer Trabzonspor satte 18 Punkte. In der Champions League schied der Istanbuler Klub mit null Punkten in der Gruppenphase aus. Gestern entließen die Türken Trainer Sergen Yalcin.