KSC: Stindl hört auf

Lars Stindl wird seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt beim Karlsruher SC nicht mehr verlängern. Der Zweitligist vermeldet offiziell, dass der offensive Mittelfeldspieler im Anschluss an die Saison seine Schuhe an den Nagel hängen wird. „Es war eine unglaublich schöne und intensive Zeit, mit vielen Höhen aber auch einigen nicht ganz einfachen Momenten. Für mich ist im letzten Sommer ein Traum in Erfüllung gegangen, zu meinem Heimatverein zurückgekehrt zu sein, im neuen Wildpark zu spielen und dort das erste Tor erzielt zu haben“, gibt der 35-Jährige zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stindl war 2003 in die Jugendabteilung des KSC gewechselt und schaffte dort seinen Durchbruch. Nach Jahren bei Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach kehrte der ehemalige deutsche Nationalspieler (elf Länderspiele) im zurückliegenden Sommer zu seinen Wurzeln zurück. Stindl verbucht in seiner Vita beeindruckende 376 Bundesligapartien, in denen er 156 Scorerpunkte (85 Treffer, 71 Vorlagen) sammelte.