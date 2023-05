Hoffenheim: Nächster Sommer-Abgang fix

Philipp Pentke wird die TSG Hoffenheim im Sommer verlassen. Wie die Sinsheimer bekanntgeben, werden sich die Wege des Bundesligisten und des Ersatztorwarts nach vier Jahren trennen. Der Vertrag des Keepers läuft im Sommer aus, folglich wird der 38-Jährige den Klub ablösefrei verlassen. Für das Profiteam der Kraichgauer stand Pentke zwölfmal auf dem Rasen.

Zu seinem Abschied sagt der Routinier: „Ich möchte mich bei der TSG Hoffenheim für die tolle Zeit bedanken. Ich habe von den TSG-Verantwortlichen die Chance bekommen, sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League zu spielen. Das waren für mich ganz besondere Erlebnisse. Ich werde den Klub, die Menschen, die mich hier in dieser Zeit begleitet haben, und vor allem die Fans immer im Herzen tragen.“

