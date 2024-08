Neapel: Der Preis für Neres

Die SSC Neapel greift für Flügelstürmer David Neres (27) tief in die Tasche. ‚Relevo‘ zufolge machen die Italiener inklusive Boni rund 30 Millionen Euro Ablöse für den Benfica-Brasilianer locker. Es ist der zweitteuerste Transfer dieses Sommers für den Serie A-Meister von 2023. Nur Innenverteidiger Alessandro Buongiorno (35) war mit 35 Millionen Euro teurer.

Neres wird sich am Sonntag in Neapel einfinden und am darauffolgenden Montag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Unterschrift und Verkündung dürften unmittelbar danach erfolgen, sofern Komplikationen ausbleiben.