Freiburg: Flekken muss sich gedulden

Trotz eines starken Comebacks beim Testspiel gegen den FC Basel (2:0) in der Länderspielpause ist der Platz im Tor für SC Freiburgs eigentliche Nummer eins, Mark Flekken (27), nicht automatisch reserviert. „Wir haben eine äußerst komfortable Situation im Tor. Mit allen dreien, die jetzt gerade die ersten drei Torhüter sind, haben wir eine extrem gute Besetzung“, sagte Christian Streich im Zuge der heutigen Pressekonferenz auf FT-Nachfrage.

Der 55-Jährige betonte: „Aber am Samstag (gegen Borussia Mönchengladbach, Anm. d. Red.) wird Florian Müller im Tor stehen, aufgrund seiner Leistungen bisher ist das relativ klar.“ Vor acht Monaten hatte Flekken während des Aufwärmens in der ersten Runde des DFB-Pokals eine schwere Ellbogenverletzung erlitten und musste operiert werden. In der Zwischenzeit sprang der vom FSV Mainz ausgeliehene Müller (23) in die Bresche und vertrat den Niederländer mit teils herausragenden Leistungen.