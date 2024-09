FCA verlängert mit Thorup

Der FC Augsburg spricht Cheftrainer Jess Thorup mit einer Vertragsverlängerung das Vertrauen aus. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 54-Jährigen vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Däne hatte den FCA im vergangenen Oktober übernommen und führte den Klub mit zeitweise erfrischendem Fußball auf Tabellenplatz elf – die drittbeste Platzierung in Augsburgs 14-jähriger Bundesliga-Zugehörigkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Zusammenarbeit“, sagt Geschäftsführer Michael Ströll, „Jess ist ambitioniert, teilt die Philosophie unseres Vereins voll und ganz und identifiziert sich mit dem FCA. Dabei sind die Verzahnung mit der eigenen Nachwuchsabteilung sowie die Entwicklung von Spielern sehr wichtige Bestandteile. Wir haben in den vergangenen Wochen gute, von Wertschätzung geprägte Gespräche geführt und sind überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den FCA weiter nach vorne zu bringen.“

Lese-Tipp

Eintracht: Ebimbe-Verbleib bestätigt

Thorup selbst freut sich über die Unterschrift: „Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag beim FC Augsburg zu verlängern. Von Anfang an habe ich mich hier willkommen gefühlt und den FCA als einen familiären, aber zugleich ehrgeizigen Verein erlebt. […] Ich sehe nach wie vor enormes Potenzial und werde weiterhin alles dafür tun, meinen Beitrag zur positiven und nachhaltigen Entwicklung des Vereins zu leisten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Stotterstart in die Saison

Mit einem 2:2 gegen den SV Werder Bremen und einer deftigen 0:4-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim sind die Fuggerstädter schlecht in die Saison gekommen. Am kommenden Wochenende gegen Aufsteiger FC St. Pauli (So, 15:30 Uhr) will Thorup den ersten Sieg einfahren.