BVB: Kehrtwende bei Brandt

Julian Brandt soll sich neu beweisen. Unter Marco Rose erhält der 25-Jährige, der den hohen Erwartungen bei Borussia Dortmund bislang nie gerecht werden konnte, eine weitere Chance. „Es macht total Sinn, dass sich Julian unter dem neuen Trainer beweisen kann. Er ist ein guter Typ, hat unglaubliches Potenzial“, begründet Michael Zorc gegenüber der ‚Bild‘ die Entscheidung, Brandt vorerst doch nicht abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marco Rose soll den oftmals zögerlichen und selten zielstrebig agierenden Instinktfußballer also nun in Form pressen. Einen Freifahrtschein für ein weiteres Jahr in Schwarz-Gelb erhält Brandt aber nicht. Zorc stellt klar: „Ich erwarte von ihm allerdings eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft.“

Lazio lockt

Der Sportlichen Führung bei der Borussia obliegt es dann, Brandts Entwicklung zu gegebenem Zeitpunkt einzuordnen. Knapp zwei Monate dauert die Transferperiode in diesem Sommer noch an.

Man könnte sich gegebenenfalls also auch noch spät im August nach einem Abnehmer umsehen. Die ‚Bild‘ ihrerseits nennt den Winter als mögliches Scheidungsdatum, sollte auch Brandts neuerlicher Anlauf nicht von Erfolg gekrönt sein.

Großes Interesse an dem Rechtsfuß bekundete in den vergangenen Wochen Lazio Rom. Italienische Medien berichteten sogar schon von einer Einigung. Einem Wechsel in die Serie A haben die Dortmunder nun vorerst den Riegel vorgeschoben. Stattdessen hofft man bei Brandt endlich auf einen Abschluss der Adoleszenz.