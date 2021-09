Arsenal: Erste Gerüchte um Arteta-Nachfolger

Der FC Arsenal hat offenbar bereits mögliche Nachfolgekandidaten für Cheftrainer Mikel Arteta in der Hinterhand. Laut dem englischen ‚TEAMtalk‘ sind Brighton & Hove Albions Coach Graham Potter sowie Brentfords Cheftrainer Thomas Frank die potenziellen Favoriten, sollte sich die Führungsetage der Gunners entscheiden, Arteta vor die Tür zu setzen.

Arsenal erlebte mit dem Spanier an der Seitenlinie einen katastrophalen Saisonstart. Derzeit liegen die Londoner mit einem Torverhältnis von 0:9 nach drei Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. In den kommenden beiden Ligapartien gegen Norwich City und den FC Burnley müssen dringend Punkte her, ansonsten sind die Tage des ehemaligen Assistenten von Pep Guardiola im Emirates wohl gezählt.