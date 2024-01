Kiel holt Kirkeskov zurück

Mikkel Kirkeskov kehrt in den Kader von Holstein Kiel zurück. Wie der Zweitligist bekanntgibt, unterschreibt der 32-jährige Linksverteidiger einen bis Saisonende datierten Vertrag. Zuvor trainierte der Däne bereits bei den Störchen mit.

Kirkeskov ist in Kiel ein alter Bekannter. Zwischen 2021 und dem Sommer 2023 hatte er bereits das Trikot des Nordklubs getragen, verließ diesen jedoch dann in Richtung Polen. Seinen Vertrag beim dortigen Erstligisten Zaglebie Lubin löste er vor Kurzem auf. Jetzt also die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Mikkel Kirkeskov kennt Holstein Kiel, wir kennen Mikkel“, so Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport über die Verpflichtung, „daher ist seine Verpflichtung bis zum Sommer für uns alle eine sehr gute Lösung. Wir gewinnen mit ihm auf der Linksverteidiger-Position und als linker Flügel-Verteidiger eine weitere Option im Kader, die keine Eingewöhnungszeit braucht und weiß, wie wir hier Fußball spielen.“