Leicester-Trio verlängert

Leicester City hat drei Routiniers gebunden. Die Foxes teilen mit, dass Kapitän Wes Morgan (36), Christian Fuchs (34) und Eldin Jakupovic (35) ihre Verträge allesamt um ein Jahr bis 2021 verlängern.

Für Morgan ist die kommende Spielzeit seine zehnte im Trikot des LCFC. Fuchs war 2015 von Schalke 04 zum englischen Erstligisten gewechselt. Beide waren Teil des Meister-Teams von 2016. Jakupovic ist seit drei Jahren Ersatz von Torhüter Kasper Schmeichel.

Wes Morgan, Christian Fuchs and Eldin Jakupović have signed one-year contract extensions to keep them at the Football Club until June 2021! 🔵