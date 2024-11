HSV: Elfadli reagiert auf Bundesliga-Gerüchte

Daniel Elfadli hat gelassen auf die Gerüchte um einen möglichen Wechsel vom Hamburger SV hin zu einem Bundesligisten reagiert. Im Gespräch mit ‚watson.de‘ sagt der Defensiv-Allrounder, der sich dem Vernehmen nach auf dem Radar von Union Berlin, dem SC Freiburg, Mainz 05 und Werder Bremen befindet: „Ich habe es mitbekommen. Aber ich beschäftige mich damit nicht. Stattdessen versuche ich, das auszublenden und mich auf mein Ziel hier zu fokussieren. Und ich glaube, wenn du mit dem HSV aufsteigst: Es gibt nichts Schöneres.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Elfadli, der noch vor drei Jahren im Alter von 24 in der Oberliga gespielt hatte, hat sich beim HSV in kürzester Zeit zum Leistungsträger entwickelt. In elf Pflichtspielen war der Sechser, der auch als Innenverteidiger agieren kann, in dieser Saison an drei Treffern direkt beteiligt. Am Ende seiner Entwicklung sieht sich Elfadli nicht. „Das Ziel ist, in der Bundesliga zu spielen“, betont der 27-Jährige, „ganz klar, das ist das Ziel von jedem Spieler in der zweiten Liga. Aber ich bin hergekommen, um mit dem HSV aufzusteigen. Und das gerne schon im nächsten Jahr und nicht erst in zwei Jahren. Und da zählt für mich nur das eine und nichts anderes.“