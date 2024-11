Elfadli im Höhenflug: Vier Bundesliga-Klubs wittern Schnäppchen

Als „wichtigsten Profi“ des Hamburger SV bezeichnete die ‚Hamburger Morgenpost‘ Daniel Elfadli nach dem jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Der 27-jährige Defensiv-Allrounder hat sich bei den Rothosen in Windeseile zum Leistungsträger gemausert. Am Volkspark überzeugt der Rechtsfuß vor allem als Sechser, der in die Innenverteidigung abkippt und sich maßgeblich am Spielaufbau beteiligt. Mit zwei Saisontreffern glänzt Elfadli zudem auch noch in der Offensive.

Dabei verdiente der Sommerneuzugang des HSV noch vor drei Jahren seine Brötchen in der Oberliga. Über den VfR Aalen und den 1. FC Magdeburg ging es diesen Sommer nach Hamburg. Im kommenden Sommer könnte es nach drei Spielzeiten in der zweiten Liga eine Etage höher weitergehen – wohl auch bei einem Nichtaufstieg des HSV.

Bundesliga schickt Scouts

Laut ‚Sport Bild‘ nehmen vier Bundesligisten Elfadlis Leistungen mittlerweile genauer unter die Lupe. Demnach handelt es sich bei den Beobachtern um Union Berlin, den SC Freiburg, Mainz 05 und den SV Werder Bremen, die zuletzt allesamt Scouts in den hohen Norden geschickt haben. Preislich dürfte sich Elfadli für Erstligaklubs im Schnäppchen-Bereich bewegen.

Der HSV zahlte im Sommer überschaubare 800.000 Euro Ablöse für den Durchstarter, der selbst bei einer Preisverdopplung oder Verdreifachung für Bundesligisten sehr erschwinglich wäre. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Elfadli wie so einige andere Leistungsträger der Rothosen eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.