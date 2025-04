Werder: Schmid nur zu einem Topklub

Romano Schmid bleibt bei Werder Bremen ein Kandidat für einen Sommer-Abgang. Im Anschluss an die Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:0) am Samstagabend, in der der 25-Jährige erneut mit einem Tor und einer Vorlage glänzte, stellte Schmid gegenüber ‚Sky‘ eine klare Bedingung für einen möglichen Abschied vom Nordklub auf: „Ein Schritt zur Seite wäre nichts für mich. Wenn, dann müsste es vorangehen. Aber ich stehe gerne hier unter Vertrag und ich glaube, die Werder-Bosse sind auch froh, wenn ich hier bin. Ich habe noch einen Vertrag hier.“

Die Premier League gilt als möglicher Abnehmer, im Herbst hatte Aston Villa den Österreicher gescoutet. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers in Bremen läuft noch bis 2026. In dieser Spielzeit gehört Schmid zu den leistungsstärksten Akteuren der Grün-Weißen, sammelte bisher in 26 Partien neun Scorerpunkte.