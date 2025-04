De Gea: Doppeltes Gehalt im zweiten Frühling

David de Gea soll auch in der kommenden Saison beim AC Florenz zwischen den Pfosten stehen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, hat der italienische Erstligist den 34-jährigen Spanier bereits in Kenntnis gesetzt, dass man die Option zur Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2026 nutzen wird. Für de Gea bedeutet das eine Gehaltsverdopplung von 1,2 auf 2,4 Millionen Euro pro Saison.

Florenz würde den Keeper laut dem ‚Corriere dello Sport‘ gerne noch länger an sich binden, damit könnte dann auch noch mehr Salär einhergehen. Doch de Gea zögert noch und will sich nach starken Leistungen in der Serie A die Möglichkeit offenhalten, nochmal zu einem Topklub zu wechseln. Zwischen 2011 und 2023 spielte er für Manchester United. Nach einem Jahr ohne Verein ging es im Sommer 2024 zur Fiorentina, wo de Gea gerade seinen zweiten Frühling erlebt und von den Fans gefeiert wird.