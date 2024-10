Schalke: Wilmots mit Feuerklausel

Der FC Schalke kann seinen kürzlich freigestellten Sportdirektor Marc Wilmots von der Gehaltsliste streichen, muss dafür aber eine Abfindungszahlung hinblättern. Das bis 2026 datierte Arbeitspapier des Belgiers enthält laut ‚Sport Bild‘ eine „Feuerklausel“, die im Trennungsfall den Kontrakt auflöst und Wilmots 350.000 Euro beschert.

Die Kompetenzen des 55-Jährigen gehen vorerst an Kaderplaner und Direktor Profifußball Ben Manga. Dem Vernehmen nach soll das auch so bleiben – möglich ist, dass lediglich ein neuer Zuarbeiter für Manga in der Sportlichen Führung eingestellt wird. Intensiv gesucht wird derweil weiter nach einer Nachfolgelösung für den ebenfalls entlassenen Trainer Karel Geraerts.