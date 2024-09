S04-Zukunft in Mangas Hand

Ben Manga hat bei Schalke 04 mittlerweile das Sagen. Nachdem Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots gehen mussten, ist der Direktor Profifußball mittlerweile der starke Mann in Gelsenkirchen. Dem ‚kicker‘ zufolge soll das auch so bleiben – möglich sei, dass lediglich ein neuer Zuarbeiter für Manga in der Sportlichen Führung eingestellt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist aber natürlich, dass S04 einen neuen Cheftrainer braucht. Laut dem ‚kicker‘ erhält Manga „nahezu uneingeschränkt freie Hand“ bei der Trainersuche. Das Anforderungsprofil ist längst klar umrissen und auch entsprechende Kandidaten werden längst beim Zweitligisten gehandelt.