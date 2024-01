Erster Winterdeal: HSV bedient sich in der Bundesliga

Der Hamburger SV hat seinen ersten Winterneuzugang an Land gezogen. Wie der Zweitligist vermeldet, wechselt Masaya Okugawa vom FC Augsburg auf Leihbasis in den Norden. Der 27-Jährige kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden und soll den HSV im Aufstiegsrennen unterstützen. Über eine etwaige Kaufoption machen die Rothosen keine Angaben.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut. Zudem habe ich in Kiel bereits mit Tim Walter gearbeitet und habe auch schon mit Jonas Meffert, Laszlo Benes und Gui Ramos zusammengespielt. Ich möchte beim HSV sofort helfen, meine Stärken einbringen und mit der Mannschaft und dem gesamten Verein das gesteckte Ziel erreichen“, sagt Okugawa über seine Unterschrift.

Direktor Profifußball Claus Costa ergänzt: „Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt.“

Okugawa kam beim FCA nach einem Schlüsselbeinbruch zu Saisonbeginn kaum zum Zug. Nur zwei Einsätze bestritt der Sommerneuzugang für die Fuggerstädter. Im Vorjahr war der Japaner mit 15 Scorerpunkten einer der besten Akteure bei Arminia Bielefeld. Auf ähnliche Leistungen hofft auch Trainer Tim Walter, der Okugawa bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel kennt.