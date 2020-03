Schalke: Kein Ausverkauf auch ohne Europa

Ungeachtet der sportlichen Situation glauben die Verantwortlichen von Schalke 04, die Leistungsträger im Sommer halten zu können. Auf die Frage der ‚Sport Bild‘, ob beim Verpassen des Europapokals ein Ausverkauf drohe, antwortet Sportchef Jochen Schneider: „Nein, zu 100 Prozent nicht. Wir sind so aufgestellt, dass wir unsere Eckpfeiler halten und den Kader verstärken können.“

Die Königsblauen befinden sich zurzeit in einer Formkrise. In der Bundesliga droht S04, von den Europa Leauge-Plätzen zu rutschen. Sollte das internationale Geschäft verpasst werden, würde es den Gelsenkirchenern schwerer fallen, große Namen zu locken. Das weiß auch Schneider: „International zu spielen ist das Salz in der Suppe für jeden Spieler und für jeden Verein. Die Rekrutierung von Spielern würde bei einem Verpassen des Europapokals durchaus etwas schwerer werden.“