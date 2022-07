BVB plant weitere Abgänge

In Dortmund ist man gewillt, vor Saisonstart noch einige Spieler von der Gehaltsliste zu streichen. Sportdirektor Sebastian Kehl ließ am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz durchblicken: „Wir haben einen spannenden Kader, der auf der einen oder anderen Position einen hohen Konkurrenzkampf hat und an der einen oder anderen Stelle noch verkleinert werden kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem Nico Schulz (29), Thorgan Hazard (29), Raphaël Guerreiro (28) und Felix Passlack (24) stehen auf der Liste der Streichkandidaten, die bei einem passenden Angebot gehen dürfen. ‚Sky‘ berichtete darüber hinaus, Julian Brandt (26) sei mitgeteilt worden, er könne den Verein verlassen.

Bleibt Brandt?

Kehl dementiert: „Es gab diese Gespräche definitiv nicht. Julian hat in der vergangenen Saison einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, deutlich mehr Tore geschossen und war an mehr Assists beteiligt. Er hat sich für diese Saison einiges vorgenommen und möchte zur WM.“

Die Tür offen steht dagegen für Manuel Akanji (26), dessen Vertrag 2023 ausläuft: „Manuel hat einen Wert, er ist ein überragender Innenverteidiger. Wir sind entspannt, denn der Transfermarkt hat noch einige Wochen geöffnet.“ Nach den Transfers von Niklas Süle (26) und Nico Schlotterbeck (22) sind die Plätze in der Abwehrzentrale neu verteilt. „Dementsprechend haben wir unsere Planungen ausgerichtet“, so Kehl.