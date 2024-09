Nach Bayern-Klatsche: Zagreb-Trainer muss gehen

Dinamo Zagreb hat sich mit dem bisherigen Trainer Sergej Jakirovic auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Dies bestätigt der Champions League-Teilnehmer offiziell. „Zunächst möchte ich Sergej Jakirovic für alle Ergebnisse danken, die er erzielt hat. Wir hatten eine angenehme Zusammenarbeit, er hat bei mir einen Eindruck von Qualität hinterlassen und ich wünsche ihm viel Glück für seine zukünftige Karriere. Das Wichtigste in diesen Situationen ist, menschlich zu bleiben und die Interessen von Dinamo an die erste Stelle zu setzen“, sagt Dinamo-Präsident Velimir Zajec.

In der kroatischen Liga belegt der amtierende Meister nach sechs Spielen Rang drei. Am Dienstag präsentierte sich Zagreb in der Champions League desolat und ging mit 2:9 in München unter.